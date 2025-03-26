США в частном порядке пообещали сохранить ядерную защиту Европы
NYT: США в частном порядке пообещали не лишать Европу ядерного зонтика
Представители президента США Дональда Трампа в частных разговорах заверили европейских политиков, что не планируют лишать их ядерного зонтика. Об этом сообщила газета The New York Times.
Однако, по словам авторов издания, позиция Трампа по Североатлантическому альянсу отличается от взглядов его предшественников.
«Он настаивает на том, чтобы рассматривать НАТО как клуб, в котором участники платят за протекцию со стороны США», — говорится в статье.
Авторы напомнили, что и на первом президентском сроке нынешний глава Белого дома предлагал защищать только страны, которые это оплачивают.
При этом, как сообщило издание Politico, уже три европейские страны — Франция, Италия и Испания — не поддержали проект главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по перевооружению, сославшись на то, что им на это не хватит денег.