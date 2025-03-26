США в частном порядке пообещали сохранить ядерную защиту Европы

Представители президента США Дональда Трампа в частных разговорах заверили европейских политиков, что не планируют лишать их ядерного зонтика. Об этом сообщила газета The New York Times .

Однако, по словам авторов издания, позиция Трампа по Североатлантическому альянсу отличается от взглядов его предшественников.

«Он настаивает на том, чтобы рассматривать НАТО как клуб, в котором участники платят за протекцию со стороны США», — говорится в статье.

Авторы напомнили, что и на первом президентском сроке нынешний глава Белого дома предлагал защищать только страны, которые это оплачивают.

При этом, как сообщило издание Politico, уже три европейские страны — Франция, Италия и Испания — не поддержали проект главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по перевооружению, сославшись на то, что им на это не хватит денег.