США ужесточили визовый режим для иностранной прессы и студентов

Министерство внутренней безопасности США изменило правила выдачи виз иностранным журналистам, студентам и прибывающим по программам обмена лицам, ограничив фиксированным сроком их нахождение в стране. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Из документа следует, что изменение правил наделит их большим надзором, а также «позволит тщательнее следить, сохраняют ли держатели неиммиграционных виз статус в течение срока временного нахождения в США».

По новому правилу, иностранные журналисты смогут въезжать в США на срок не более 240 дней, а затем продлить его. Для граждан Китая срок ограничат 90 днями.

Иностранные студенты и лица, приезжающие по обмену, смогут находиться в стране не более четырех лет либо до конца срока обучения.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал мигрантам, как правильно убегать от аллигаторов.