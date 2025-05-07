США усилили разведку в Гренландии

США активизировали процесс сбора разведывательных данных о Гренландии. Это может быть связано с планами Белого дома заполучить остров, допустила газета The Wall Street Journal .

Журналисты отметили, что высокопоставленные служащие Национальной разведки на прошлой неделе разослали американским спецслужбам секретное предписание.

Адресованный Агентству национальной безопасности, Центральному разведывательному управлению и другим ведомствам документ предписывает изучить настроения в Гренландии относительно возможной добычи ресурсов США и независимости.

Издание выразило уверенность, что действия указывают на серьезность намерений американского лидера Дональда Трампа по установлению контроля над островом.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США нацелены на продвижение своих интересов в Арктике и поглощение Гренландии.