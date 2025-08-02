США уничтожат более 60 тысяч тонн продуктовой гумпомощи по всему миру

Более 60 тысяч тонн американской продовольственной гуманитарной помощи хранятся на складах в различных странах мира. Из них часть планируют скоро уничтожить, сообщила газета The Washington Post.

Источники WP отметили, что у некоторых продуктов питания истекает срок годности. Поэтому на сотни ящиков с продовольственной помощью наклеили стикеры с надписью «уничтожить».

Журналисты предположили, что это произошло из-за сворачивания деятельности Агентства по международному развитию (USAID). В качестве примера в статье привели штат Род-Айленд, где хранятся около 185 тысяч коробок с продовольствием, но не отправленных по назначению. Общую стоимость данной гумпомощи оценили примерно в 75 миллионов долларов.

USAID официально прекратило финансирование иностранной помощи с 1 июля. Позже Белый дом распорядился сжечь 500 тонн печенья, которое должны были передать детям в Афганистане и Пакистане.