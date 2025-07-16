Белый дом приказал сжечь 500 тонн продуктов вместо отправки за границу

Белый дом приказал сжечь 500 тонн высококалорийного печенья, которое должны были передать, предположительно, детям в Афганистане и Пакистане. Об этом сообщило издание The Atlantic со ссылкой на анонимные источники.
По данным СМИ, этих объемов хватило бы, чтобы кормить неделю около 1,5 миллиона детей, лишившихся жилья. Предлогом стал истекающий 17 июля срок годности, однако, по данным издания, продукты несколько месяцев хранились на складе — их не отправляли из-за приостановки работы USAID.
C 1 июля Агентство по международному развитию официально прекратило финансирование иностранной помощи. По данным журнала The Lancet, это может привести к гибели 14 миллионов человек к 2030 году.
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