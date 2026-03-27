США уличили в желании присвоить себе «Северные потоки»

Лавров: США говорят о желании забрать «Северные потоки» себе

США желают забрать принадлежащие России газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» себе. Об этом телеканалу France TV сообщил глава МИД Сергей Лавров.

«США тоже говорят, что хотят забрать себе „Северные потоки“», — заявил министр.

Лавров подчеркнул, что газопроводы атаковали в 2022 году при явной поддержке западных спецслужб.

Теракты на экспортных газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Швеция, Дания и Германия после расследования не исключали целенаправленную диверсию на инфраструктуре. Компания-оператор Nord Stream AG отмечала, что сроки ремонта оценить невозможно, так как авария беспрецедентна.

В конце ноября 2025 года Федеральный суд Германии вынес постановление об аресте гражданина Украины Сергея К., которого заподозрили в причастности к взрыву на «Северных потоках».