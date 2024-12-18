США уличили в планах создать новое «разрушительное оружие»

Герасимов объяснил выход США из договоров по ПРО, РСМД и открытому небу

США вышли из договоров по ПРО, РСМД и открытому небу, чтобы создать новые разрушительные виды оружия. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств.

«Причиной, по которой США вышли из этих соглашений, стало стремление обеспечить возможность создания новых видов оружия, которые считались наиболее разрушительными», — сказал он.

Начальник Генштаба отметил, что это касается ракет средней и меньшей дальности, и средств ПРО США для распространения в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. По мнению Герасимова, такое решение может спровоцировать гонку стратегических наступательных вооружений.

Он также подчеркнул, что в ответ на угрозы безопасности Россия будет предпринимать все необходимые ответные меры и применит оружие, которое сочтет целесообразным.