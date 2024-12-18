Порог сдерживания без обязательств. Как Россия будет отвечать на угрозы безопасности

Россия предпримет все необходимые ответные меры и применит оружие, которое сочтет целесообразным, в ответ на любые угрозы безопасности. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.

«Согласно утвержденным президентом 19 ноября этого года Основам госполитики, агрессия против России со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства рассматривается как их совместное нападение на нашу страну», — напомнил он.

Начальник Генштаба указал на расширение списка стран и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Кроме того, уточнен перечень угроз, в целях нейтрализации которых могут применить ядерное оружие.

Эти изменения привели к началу активной пропагандисткой кампании на Западе и обвинениям в адрес России об усилении ядерной риторики. Герасимов добавил, то порог сдерживания не определяется никакими международными обязательствами и связан лишь с необходимостью нейтрализации угроз, исходящих от противника.

Президент Владимир Путин ранее назвал поддержку ядерных сил главной задачей Минобороны.