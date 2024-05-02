США указали на одиозность их заявлений о химоружии на Украине | 360°

Мир 02 мая 2024, 10:53 США указали на одиозность их заявлений о химоружии на Украине Антонов: обвинения США в применении химоружия на Украине не имели оснований РИА «Новости»

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Заявления Белого дома в адрес России о якобы применении химического оружия на Украине не имеют под собой оснований. Об этом сообщил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, его процитировало РИА «Новости».

Он назвал обвинения США одиозной и ничем неприкрепленной мерой.

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«В категорию „безальтернативных“ шагов по противостоянию России местный официоз записывает самые разномастные меры», — указал дипломат.

США ввели 1 мая санкции против российских компаний и структур, в том числе против войск радиационной химической и биологической защиты ВС России. Этот шаг американская сторона объяснила тем, что Россия якобы использовала на территории Украины отравляющее вещество хлорпикрин.

Посол Антонов прокомментировал ограничения и отметил, что Соединенным Штатам не удастся запугать российскую сторону, сообщил RT. Он назвал санкции нелегитимными ухищрениями, призванными ударить по высокотехнологическим, транспортным, энергетическим компаниям.