США ударили по иранскому кораблю у берегов Шри-Ланки, есть погибшие

Американские военные ударили по иранскому кораблю в Индийском океане у берегов Шри-Ланки. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Предположительно, удар нанесли с подводной лодки. Спастись сумели как минимум 32 человека, но есть и погибшие, тела которых достают из воды власти страны.

Поначалу источники сообщили, что по меньшей мере 101 человек числится пропавшим без вести, однако позже информацию опровергли. Власти Шри-Ланки продолжают спасательную операцию и ведут расследование, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

Ранее в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции сообщили, что в Ормузском проливе уничтожили уже более 10 танкеров, нарушивших запрет на судоходство.