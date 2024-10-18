Международный уголовный суд перестанет беспокоиться и начнет игнорировать ситуацию на Ближнем Востоке после соответствующего распоряжения руководства США. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.

Президента спросили о вероятности его поездки в Бразилию на саммит G20, учитывая ордер Международного уголовного суда. В ответ Путин напомнил о «независимости» органа и о том, как суд намеревался принять решение по поводу некоторых ближневосточных политиков.

«А потом на него из Соединенных Штатов цыкнули — и он заткнулся», — со смехом обрисовал ситуацию Путин.

Ранее Путин отказался ехать на саммит G20 в Бразилию, чтобы не срывать его. Президент отметил, что деятельность форума будет иметь смысл, если она не будет политизирована.