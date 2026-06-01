США тайно проводят суда через Ормузский пролив

NYT: США тайно проводят суда через Ормузский пролив вдали от берегов Ирана

US Navy/via Globallookpress.com
Фото: US Navy/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Американские военные тайно провели около 70 коммерческих судов через Ормузский пролив за последние три недели. Об этом сообщила газета The New York Times, уточнив, что корабли следовали с выключенными транспондерами, чтобы их не заметил Иран.

По данным издания, США организуют в среднем три судна в день. До эскалации конфликта ежедневный трафик через пролив превышал сто судов.

Корабли идут по маршруту, приближенному к Оману, вдали от иранских берегов. Пентагон опасается атак со стороны Тегерана и не предоставляет официального военного эскорта.

«Хотя силы США не сопровождают, мы продолжаем общаться и координироваться с коммерческими судами», — заявил представитель Центрального командования.

Он добавил, что большинство из 895 пересечений пролива происходит по иранскому маршруту. Многие суда следуют близко к побережью Ирана, что говорит об их координации с Тегераном.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США готовы «разнести» Оман, если тот предпримет попытки взять под контроль Ормузский пролив.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте