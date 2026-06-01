NYT: США тайно проводят суда через Ормузский пролив вдали от берегов Ирана

Американские военные тайно провели около 70 коммерческих судов через Ормузский пролив за последние три недели. Об этом сообщила газета The New York Times , уточнив, что корабли следовали с выключенными транспондерами, чтобы их не заметил Иран.

По данным издания, США организуют в среднем три судна в день. До эскалации конфликта ежедневный трафик через пролив превышал сто судов.

Корабли идут по маршруту, приближенному к Оману, вдали от иранских берегов. Пентагон опасается атак со стороны Тегерана и не предоставляет официального военного эскорта.

«Хотя силы США не сопровождают, мы продолжаем общаться и координироваться с коммерческими судами», — заявил представитель Центрального командования.

Он добавил, что большинство из 895 пересечений пролива происходит по иранскому маршруту. Многие суда следуют близко к побережью Ирана, что говорит об их координации с Тегераном.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США готовы «разнести» Оман, если тот предпримет попытки взять под контроль Ормузский пролив.