«Придется разнести». Трамп пригрозил Оману в случае попыток взять под контроль Ормуз

США «разнесут» Оман, если тот предпримет попытки взять под контроль Ормузский пролив. Об этом на заседании кабмина в Белом доме заявил президент Дональд Трамп, его слова передало РИА «Новости» .

«Проливы будут открыты для всех, и никто не будет их контролировать. Мы будем за ними присматривать. Оман будет вести себя так же, как и все остальные, иначе нам придется их разнести», — заявил американский президент.

Ранее стало известно, что Тегеран и Маскат ведут совместные переговоры по установлению нового порядка прохода судов через Ормузский пролив.

Накануне США нанесли Ирану серию ударов в районе стратегически важного Ормузского пролива. По словам Пентагона, атака была проведена в целях самообороны для защиты американских солдат. Целями ударов стали иранские ракетные стартовые позиции и боевые катера.