США будут покупать яйца у России? С каких товаров Трамп снимет санкции

Руководство США может снять ряд санкций с России. В первую очередь, ограничения уберут с товаров, которые хотят закупать сами американцы, рассказал ведущей 360.ru Екатерине Малашенко политолог Юрий Светов.

«Речь может идти о том, что покупают у нас американцы. Речь может идти про титан, речь может идти про уран. Возможно, что про минеральные удобрения», — отметил он.

Эксперт допустил, что Белый дом заинтересуется покупкой российских яиц, так как в США цены на этот продукт очень сильно взлетели за последнее время.

«А вдруг про яйца будет разговор идти? Потому что в Соединенных Штатах Америки стал большой проблемой рост цен на яйца, там чуть ли не доллар стоит одно яйцо», — объяснил Светов.

Политолог призвал с осторожностью подходить к вопросу снятия санкций. По его словам, важно не допустить, чтобы этот процесс нанес ущерб стране.

Ранее возможное снятие санкций прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он не исключил, что США могут убрать ограничения после того, как отношения с Россией нормализуются.