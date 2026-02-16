США стали проверять боевые корабли на ударопрочность

Военно-морские силы США начали учения, на которых топят списанные боевые корабли с других судов и самолетов. Об этом сообщило издание «19FortyFive» .

Перед этим с мишеней полностью сливают топливо и снимают все, что теоретически могло бы взорваться. В зону учений запрещено заходить гражданским судам.

Это не первое подобное мероприятие американского флота. В его рамках инженеры и сами моряки получают много ценной информации о поведении кораблей под огнем и могут усовершенствовать их конструкцию.

Ранее два американских военных корабля — атомный ракетный крейсер и судно снабжения — столкнулись в Карибском море у берегов Южной Америки. При этом пострадали два человека.