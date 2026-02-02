США стали чаще закупать медицинские приборы из России

Экспорт российских медицинских приборов в США увеличился в ноябре в 4 раза

Россия за последние три года с половиной нарастила поставки медицинских приборов в Соединенные Штаты. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По данным американской статслужбы, в ноябре США закупили у России используемые в медицине и ветеринарии приборы на максимальную с марта 2022 года сумму в 216,7 тысячи долларов. В месячном выражении поставки выросли втрое, а в годовом — в 3,9 раза.

США покупали электродиагностическую аппаратуру и детали для нее, стоматологические приборы и устройства, а также другую медицинскую технику.

За 11 месяцев 2025 года импорт этой продукции составил 809,5 тысячи долларов, что на 32% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года.

Увеличилось и число поставок медицинского оборудования из США в Россию. В ноябре оборот вырос в 1,8 раза, а за год – на 21%, до 8,9 миллиона долларов.

Ранее результаты опроса сайта KP.RU показали, что большинство россиян нашли замену многим иностранным брендам. Об адаптации к уходу западных компаний с отечественного рынка заявили 63% респондентов.