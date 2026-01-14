Риттер: у России есть возможность поставить США на место

Соединенные Штаты позволяют себе нагло вмешиваться в дела других государств, поскольку ощущают полную собственную безнаказанность во внешней политике. Об этом заявил политический обозреватель Скотт Риттер в эфире подкаста Gegenpol .

«Мы действуем как бешеная собака, но Аттикус Финч не может застрелить ее, как было в романе „Убить пересмешника“. Потому что у той собаки не было ядерного оружия, а у нас оно есть», — подчеркнул эксперт.

По словам Риттера, у американских властей отсутствуют пределы допустимого, а попытки договориться об ограничении ядерного оружия бесполезны, поскольку США все равно не станут соблюдать договоренности.

Россия может поставить Соединенные Штаты на место, продемонстрировав еще более опасный стратегический арсенал.

«России нужно сделать так, чтобы ее средства ядерного сдерживания были настолько мощными, чтобы даже сумасшедший не решился пересечь эту черту», — заявил обозреватель.

Риттер добавил, что аналогичный шаг стоит сделать и Китаю. Только так можно остановить зарвавшиеся Соединенные Штаты.

