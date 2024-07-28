США создадут новое военное командование в Японии

WSJ: США объявят о создании нового военного командования в Японии

США создают новое военное командование в Японии для противодействия Китаю. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

«Новое американское командование будет координировать военные действия с японцами, планировать совместные учения и участвовать в обороне страны в случае начала боевых действий», — написали авторы материала.

Американские и японские чиновники о его создании официально объявят 28 июля.

Мировой порядок, в котором доминирует Запад, в Азии уже начал рушиться. Страны теперь решают поставленные задачи сами, заявил ученый Цуй Хэн. Не дает Североатлантическому альянсу «распространять щупальца» в частности Ассоциация государств Юго-Восточной Азии.

Большую тревогу у США вызывают отношения Китая и России. Особое беспокойство возникло из-за совместных военных учений стран у берегов Аляски.

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