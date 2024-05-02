США сорвали визит делегаций Минфина и ЦБ России на министерские встречи МВФ | 360°

Мир 02 мая 2024, 09:26 США сорвали визит делегаций Минфина и ЦБ России на министерские встречи МВФ Можин: ЦБ и Минфин России не поехали на встречи МВФ из-за подлости США РИА «Новости»

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Замминистра финансов России Иван Чебесков и первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин должны были поехать на весенние министерские встречи Международного валютного фонда (МВФ), однако все сорвалось по вине США. Об этом РИА «Новости» рассказал исполнительный директор от РФ в МВФ Алексей Можин.

По его словам, главы делегаций подали заявления на оформление виз. Поехать с ними должны были и другие сотрудники Минфина и Банка России. Однако Соединенные Штаты выдали их в приемлемые сроки только младшим сотрудникам ЦБ России. Из Минфина документы не получил никто. В итоге посольство США в Москве информировало делегацию о возможности выдачи виз только 16 апреля, когда конференция уже началась, а командировки отменились.

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«Как раз на вторник была назначена встреча заместителей министров финансов и председателей ЦБ стран БРИКС, которая оказалась сорвана», — посетовал Можин.

По его мнению, со стороны США это было проявлением «откровенного садизма», «низости и подлости». Директор от России в МВФ добавил, что РФ никогда не стала бы вести себя так даже с врагами, но это уже «вопрос культуры».

В том же интервью Можин обвинил МВФ в прямом финансировании терроризма.