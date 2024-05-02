Мир 02 мая 2024, 07:34 Международный валютный фонд обвинили в прямом финансировании терроризма Директор МВФ от России Можин: помогая Украине, фонд финансирует терроризм Guenter Fischer/http://imagebroker.com/#/search/ / Global Look Press

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Международный валютный фонд (МВФ) фактически финансирует терроризм, поддерживая Украину. Таким мнением с РИА «Новости» поделился исполнительный директор от России в фонде Алексей Можин.

«Предоставляя поддержку Украине, фонд занимается прямым финансированием терроризма», — подчеркнул он.

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Можин добавил, что не раз говорил об этом на заседаниях совета директоров МВФ. Он напомнил также, что средства фонда благодаря этой помощи практически не прирастают, поскольку что новые кредиты, выдаваемые им Украине, большей частью идут на погашение ею старых.

В конце марта Международный валютный фонд одобрил выделение стране транша на 880 миллионов долларов на поддержку бюджета. Перед этим, в декабре 2023 года, МВФ одобрил Украине транш на 900 миллионов долларов. Всего в рамках механизма расширенного кредитования, рассчитанного на четыре года, она получит 15,6 миллиарда.

Сумму, необходимую Украине на социальные нужды в 2024 году, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева оценила в 42 миллиарда долларов. Она подчеркнула, что эти потребности «будут выполнены».