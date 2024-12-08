США сохранят военное присутствие в Сирии

Пентагон: США сохранят свое военное присутствие на востоке Сирии

США намерены сохранить военное присутствие в восточной части Сирии. Об этом агентству Reuters сообщил представитель Пентагона Даниэль Шапиро.

Он призвал все стороны конфликта в регионе соблюдать международные нормы и защитить гражданское население.

«США продолжат поддерживать военное присутствие на востоке Сирии. Оно направлено на обеспечение военного поражения „Исламского государства“*. Мы призываем все противоборствующие стороны на территории Сирии защитить гражданское население, работать над заключением инклюзивного политического урегулирования и уважать международные нормы», — сказал Шапиро.

Ранее премьер-министр республики Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что вопрос присутствия в регионе российских военных решит новое правительство Сирии.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в России.