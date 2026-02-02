Стали известно, почему США могли отложить атаку на Иран

Причиной отложенной атаки США на Иран мог стать корабль КНР около авианосца

Соединенные Штаты отложили атаку на Иран, и одной из причин подобного решения может быть нахождение китайского научно-исследовательского корабля Da Yang In Hao в Аравийском море, недалеко от американского авианосца Abraham Lincoln. Об этом написал военный обозреватель MenchOsint в соцсети Х .

По его информации, китайский корабль находился в Аравийском море для научных исследований, однако есть мнение, что Китай собирает и передает разведывательные данные Ирану.

«Нахождение этого судна рядом с авианосной группой ВМС США заставляет руководство Пентагона нервничать», — написал обозреватель.

Авианосная ударная группа вместе с Abraham Lincoln 1 февраля переместились на несколько сотен километров к юго-западу от Персидского залива. Предположительно, речь идет не об отложенном ударе, а о тактической перегруппировке, чтобы вывести корабли из радиуса действия массовых иранских противокорабельных баллистических ракет.