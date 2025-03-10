США снова начали поставлять кукурузу на российский рынок

США впервые за три года поставили кукурузу в Россию

В январе этого года Соединенные Штаты впервые за три года возобновили поставки кукурузы в Россию. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По данным американской статслужбы, американские компании отправили в Россию кукурузу на 55,5 тысячи долларов (около пяти миллионов рублей) в начале года. Последний раз, когда Россия покупала эту селскохозяйственную культуру, был в марте 2022 года. Тогда США экспортировали в страну зерна кукурузы на 44,9 тысячи долларов (чуть более четырех миллионов рублей).

Соединенные Штаты выступают главным мировым экспортером кукурузы. Так, в январе они экспортировали зерна этой культуры на 1,5 миллиарда долларов. Отмечается, что за прошедший год стоимость поставок увеличилась почти на треть.

Больше всех в начале года американскую кукурузу закупали Мексика, Япония и Южная Корея.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты начали разрабатывать план потенциального смягчения антироссийских санкций. Белый дом поручил Государственному департаменту и министерству финансов подготовить список санкций, которые можно смягчить, чтобы официальные лица США могли обсудить его с представителями России.