США снимут санкции с банков, связанных с АЭС «Пакш-2»

Российские банки и страховые компании, связанные с атомной энергетикой, включая проект «Пакш-2», исключат из-под американских финансовых санкций. Это даст Росатому возможность более активно работать над проектом вместе с венгерскими партнерами, рассказали РИА «Новости» в российской атомной госкорпорации.

«В пятницу OFAC было принято важное решение об исключении из американских финансовых санкций деятельности ряда российских банков и страховых компаний по проектам, связанным с атомной энергетикой, в том числе и по проекту „Пакш-2“, который госкорпорация „Росатом“ в лице своего инжинирингового дивизиона „Атомстройэкспорт“ реализует в Венгрии», — сообщили в Росатоме.

Единственная в Венгрии атомная электростанция «Пакш» находится в 100 километрах от Будапешта и в пяти от одноименного города. Сейчас на АЭС производится почти половина всей электроэнергии страны, а после запуска двух новых блоков эта доля удвоится.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что чем жестче ограничения против России, тем ощутимее последствия для других сторон. Россия готовится к новым санкциям. По мнению Пескова, Европа продолжит вводить новые пакеты.