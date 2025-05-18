США сделали шокирующее заявление после беседы с Лавровым

США заявили о подготовке Россией официального документа с требованиями по прекращению огня на Украине. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, чиновника процитировало РИА «Новости».
Марко Рубио приветствовал достигнутые в Турции соглашения об обмене военнопленными и намерение каждой стороны подготовить собственные предложения с изложением условий, необходимых для прекращения огня.
Министр Лавров признал конструктивную роль, которую сыграли США в побуждении Киева наконец принять предложение президента Владимира Путина о возобновлении переговоров в Стамбуле, сообщила газета Business Standart.
Ранее Рубио заявил, что американская администрация продолжает работать над организацией встречи американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. В Кремле пока подтвердили, что идет подготовка только к телефонному разговору.
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