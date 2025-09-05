США сбросили маску? Пентагон переименуют в Министерство войны

Президент США Дональд Трамп в пятницу подпишет указ о переименовании Пентагона в Департамент войны. Об этом CNN сообщил представитель Белого дома.

Эту идею глава государства обсуждал еще в августе, отмечая, что исторически именно так и назывался Пентагон. По его словам, «оборона» лишь часть функций, тогда как реальная суть структуры всегда была связана с военными действиями.

О намерении изменить название говорил и новый глава Пентагона Пит Хегсет, выступая на базе Форт-Беннинг. Он подчеркнул, что «слова и названия имеют значение» и напомнил, что Департамент войны был создан Джорджем Вашингтоном.

В последний раз название ведомства меняли в 1949 году при Гарри Трумэне. Тогда в результате военной реформы Департамент войны, объединенный с ВМС и новым ВВС, стал частью Национального военного ведомства, позже переименованного в Департамент обороны.

По данным CNN, новый указ станет частью политики по возвращению исторических названий и символов. Трамп ранее уже восстановил старые названия некоторых баз и кораблей, отменив решения времен Джо Байдена.

