США с помощью Египта и Катара поставили ХАМАС ультиматум

WSJ: Египет и Катар по указанию США угрожали ХАМАС из-за сделки с Израилем

Катар и Египет предупредили палестинское движение ХАМАС о последствиях отказа от сделки с Израилем о прекращении огня. Если организация не пойдет на сотрудничество, против нее введут рестрикции. Об этом сообщила газета Wall Street Journal .

Белый дом ищет способ надавить на ХАМАС, поэтому он с помощью Катара и Египта озвучил ряд угроз. Участникам палестинского движения грозит арест, замораживание активов, санкции и высылка из их убежища в Дохе, если они не согласятся на прекращение огня с ЦАХАЛ. В газете добавили, что в условиях «политического водоворота» президент США Джо Байден ищет различные способы урегулировать ситуацию в секторе Газа.

В издании подчеркнули, что уговоры привели к противоположному результату: ХАМАС отказались идти на сделку.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш одобрил предложение Израиля по урегулированию конфликта в Газе. Он высказал мнение, что трехэтапный план может привести к долговременному перемирию.