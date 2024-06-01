Гутерриш поддержал план Израиля по урегулированию конфликта в Газе
Генсек ООН Гутерриш выразил надежду на мирное решение конфликта в секторе Газа
По мнению генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, новое предложение Израиля по урегулированию конфликта в секторе Газа приведет к долгосрочному миру. Об этом заявил официальный представитель руководителя организации Стефан Дюжаррик, его слова передало РИА «Новости».
Речь идет о трехэтапном плане Израиля, который подразумевает прекращение боевых действий, вывод военнослужащих ЦАХАЛ с территории Газы, освобождение удерживаемых ХАМАС заложников и последующего восстановления пострадавшего от боевых действий анклава.
«Генеральный секретарь искренне надеется, что это приведет к договоренности сторон о долгосрочном мире», — указал Дюжаррик.
Ранее председатель Международного суда ООН в Гааге Наваф Салам обязал Израиль прекратить военную операцию в городе Рафах в секторе Газа.