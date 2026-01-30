«США рискуют попасть в ловушку»: кто не позволит американцам безнаказанно атаковать Иран

Экс-разведчик Риттер: Россия не будет мириться с атаками США на Иран

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Россия не станет безучастно наблюдать за возможными ударами США по Ирану. Он рассказал в подкасте The Greater Eurasia, что Москва может использовать ситуацию, чтобы бросить вызов американскому военному превосходству.

Риттер отметил, что Иран имеет стратегические отношения с Россией, включая секретное военное соглашение.

«Иран — это не Венесуэла, он гораздо ближе и гораздо важнее для России и Китая. <…> США снова пытаются сунуть нос в дела других. Кто-то должен дать им отпор», — сказал обозреватель.

Он пояснил, что Россию и Китай не устраивает американская безнаказанность. Обе страны детально изучили атаку США на Иран летом 2025 года, где применялись бомбардировщики B-2 и новейшие истребители.

«Сейчас США рискуют попасть в ловушку, потому что русские не собираются сидеть сложа руки и позволять бомбить Иран. Россия не будет отвечать напрямую и не станет начинать войну из-за Ирана, но она сделает все возможное, чтобы ваша авантюра закончилась фундаментальным провалом», — добавил Риттер.

Ранее Госдеп США предупредил о готовности превентивно ударить по Ирану. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио.