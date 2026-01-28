Госдеп предупредил о готовности ударить по Ирану
Рубио: США оставляют за собой право на превентивный удар по Ирану
Американские силы на Ближнем Востоке находятся в зоне досягаемости иранских ракет. В случае угрозы США нанесут превентивный удар, заявил госсекретарь Марко Рубио членам комитета сената по иностранным делам. Трансляцию вело издание The Hill.
По его словам, от 30 до 40 тысяч американских военнослужащих сосредоточены в восьми-девяти точках на Ближнем Востоке. Рубио заявил, что Иран обладает тысячами беспилотников и баллистических ракет малой дальности, способных атаковать эти части. По этой причине необходимо иметь в регионе достаточно и мощи хотя бы на базовом уровне для ответа на потенциальную угрозу.
«Президент [США Дональд Трамп] всегда оставляет за собой право на превентивный оборонительный вариант действий», — сказал глава Госдепа.
Рубио прокомментировал также процесс урегулирования украинского конфликта. По его словам, в качестве одного из вариантов обсуждалось развертывание европейских войск.