Госдеп предупредил о готовности ударить по Ирану

Рубио: США оставляют за собой право на превентивный удар по Ирану

Американские силы на Ближнем Востоке находятся в зоне досягаемости иранских ракет. В случае угрозы США нанесут превентивный удар, заявил госсекретарь Марко Рубио членам комитета сената по иностранным делам. Трансляцию вело издание The Hill .

По его словам, от 30 до 40 тысяч американских военнослужащих сосредоточены в восьми-девяти точках на Ближнем Востоке. Рубио заявил, что Иран обладает тысячами беспилотников и баллистических ракет малой дальности, способных атаковать эти части. По этой причине необходимо иметь в регионе достаточно и мощи хотя бы на базовом уровне для ответа на потенциальную угрозу.

«Президент [США Дональд Трамп] всегда оставляет за собой право на превентивный оборонительный вариант действий», — сказал глава Госдепа.

Рубио прокомментировал также процесс урегулирования украинского конфликта. По его словам, в качестве одного из вариантов обсуждалось развертывание европейских войск.