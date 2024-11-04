США решили втянуть Европу в самоубийственную авантюру
Лавров: США пытаются втянуть Европу в прямой конфликт с Россией
США запланировали ввязать Европу в самоубийственную авантюру по вступлению в прямой конфликт с Россией. Об этом на международном научном симпозиуме «Создавая будущее» сообщил глава МИД Сергей Лавров, его слова привело РИА «Новости».
Министр отметил, что этот вариант станет основным, если Украина под руководством Владимира Зеленского не справится с задачей.
«Как запасной вариант на тот случай, если режим Зеленского не справится, США готовят континентальную Европу, чтобы она приняла самоубийственную авантюру и вступила в прямой вооруженный конфликт с Россией», — заявил Лавров.
Дипломат выразил сожаление, что во многих странах Европы правящие элиты не видят для себя будущего в многополярном мире и стараются найти защиту у заокеанского гегемона.
«Россия от диалога с Западом не отказывалась, но будет рассматривать предложения о возобновлении контактов, опираясь на свои национальные интересы. Мы сделали свои выводы из того, что в одночасье западные соседи отказывались от своих обязательств, договоренностей и обещаний», — добавил он.
Ранее Лавров предупредил Украину о последствиях срывов договоренностей.