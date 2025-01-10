Россия учтет позицию Трампа по Гренландии при военном планировании

Позиция нового американского лидера Дональда Трампа по Гренландии может привести к деградации обстановки в регионе. Россия будет учитывать это при военном планировании, заявил РИА «Новости» посол в Дании Владимир Барбин.
«Стремление избранного президента Дональда Трампа <…> свидетельствует, что будущая американская администрация не заинтересована в укреплении военно-политической стабильности в Арктике на основе развития равноправного диалога и взаимодействия с другими арктическими государствами», — отметил посол.
Трамп ранее заявил, что Гренландия должна быть частью США для нацбезопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России. Он посулил гренландцам хорошую выгоду в случае присоединения к Штатам. Будущий американский глава пообещал защищать и оберегать остров от внешних угроз.
«Увлекался мотоциклами». Курского поджигателя школы назвали спокойным и стеснительным
Минжилполитики Подмосковья напомнило о новых пошлинах за кадастровый учет
Почти 13 тыс женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье за год
Подозреваемого в незаконном обороте наркотиков задержали в Клину
Дмитрий Патрушев: эффективный мониторинг позволил обеспечить чистоту контейнерных площадок в новогодние каникулы
Звезда «Гарри Поттера» потребовал расследовать смерть его жены
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте