Россия учтет позицию Трампа по Гренландии при военном планировании

Позиция нового американского лидера Дональда Трампа по Гренландии может привести к деградации обстановки в регионе. Россия будет учитывать это при военном планировании, заявил РИА «Новости» посол в Дании Владимир Барбин.

«Стремление избранного президента Дональда Трампа <…> свидетельствует, что будущая американская администрация не заинтересована в укреплении военно-политической стабильности в Арктике на основе развития равноправного диалога и взаимодействия с другими арктическими государствами», — отметил посол.

Трамп ранее заявил, что Гренландия должна быть частью США для нацбезопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России. Он посулил гренландцам хорошую выгоду в случае присоединения к Штатам. Будущий американский глава пообещал защищать и оберегать остров от внешних угроз.