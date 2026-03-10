Крупнейший индийский банк перестал принимать платежи за нефть из России

Bloomberg: State Bank of India больше не принимает платежи за нефть из России

Индийский State Bank of India прекратил принимать платежи за поставляемую из России нефть. Он не обрабатывает транзакции даже после того, как Соединенные штаты разрешили закупки российского сырья, сообщило агентство Bloomberg .

Белый дом частично снял санкции с российской нефти на фоне эскалации на Ближнем Востоке, перекрытия Ираном Ормузского пролива и повышения мировых цен на топливо.

«State Bank of India не принимает платежи за российскую нефть даже после того, как правительство США выдало временное разрешение на импорт в Индию, поскольку крупнейший кредитор страны не уверен, как долго продлится эта льгота», — уточнило издание.

Агентство объяснило, что индийские власти стремятся защитить свои бизнес-интересы в США, поэтому не решаются на проводить платежи за нефть. Источник издания добавил, что State Bank of India отгородился от сделок, связанных с российским сырьем, когда Белый дом ввел санкции против российских компаний.

Из-за операции США и Израиля против Ирана цена барреля Brent поднялась до 110 долларов. Эксперты прогнозируют взлет стоимости бензина, авиатоплива и исходных материалов для удобрений.