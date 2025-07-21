США разместили ядерные бомбы в Великобритании впервые почти за 20 лет

UK Defence Journal: США вернули ядерное оружие на базу в Британии спустя 17 лет

США впервые с 2008 года разместили тактическое ядерное оружие на территории Великобритании. Об этом сообщает UK Defence Journal со ссылкой на источники.

Речь идет о термоядерных авиабомбах B61-12, которые доставили на базу Лейкенхит в графстве Саффолк с американской базы Киртланд. Для хранения вооружения построили отдельный объект.

Ядерное оружие размещалось в Лейкенхите с 1949 года, но в 2008-м его вывезли. Сейчас британский арсенал сосредоточен на субмаринах с ракетами Trident II. Возвращение бомб издание называет «серьезным сдвигом» в ядерной стратегии НАТО на фоне напряженности с Россией и акцента на сдерживание.

В мае сообщалось, что Британия готовит засекреченный план на случай войны с РФ.