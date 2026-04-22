США разделили страны НАТО на «хорошие» и «плохие»

Politico: США разделили страны НАТО по их отношению к конфликту с Ираном

Администрация президента США Дональда Трампа составила список «хороших» и «плохих» стран НАТО в зависимости от их отношения к боевым действиям против Ирана. Об этом сообщила газета Politico .

«Это сигнал, что Трамп собирается претворить в жизнь угрозы союзникам, не прислушивающимся к его пожеланиям», — указали авторы статьи.

При этом собеседник газеты, пожелавший остаться анонимным, заявил, что не знает, как именно США могут наказать строптивых натовцев, чтобы не навредить при этом самим себе. В самом Североатлантическом альянсе воздержались от комментариев.

Ранее Трамп заявил, что Европе следует привести себя в порядок с точки зрения энергетических и миграционных вопросов, чтобы не исчезнуть окончательно.