США рассмотрят возможность морской блокады Кубы

Американские власти собираются применить новые меры давления на Кубу, в числе которых — полная морская блокада для прекращения импорта нефти. Об этом изданию Politico сообщили источники.

В публикации указали, что прессинг лоббируют некоторые критики кубинских властей в Вашингтоне. Кроме того, его активно поддерживает госсекретарь Марко Рубио. Финальное решение по этому вопросу пока не приняли.

Накануне Белый дом уличили в подготовке к свержению режима на Кубе. Активно прорабатывать сценарий переворота американцы начали после успеха с военной операцией в Венесуэле и похищения президента Николаса Мадуро.