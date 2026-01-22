Белый дом уличили в подготовке к свержению режима на Кубе

Команда президента США Дональда Трампа ищет в правительстве Кубы сторонников, которые помогут сместить руководство республики до конца 2026 года. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal .

Белый дом начал активно прорабатывать переворот на Кубе после успеха с военной операцией в Венесуэле и похищения президента Николаса Мадуро.

«Администрация Трампа ищет приближенных к кубинскому правительству лиц, которые могли бы помочь со свержением коммунистического режима к концу года, сообщили источники, знакомые с ситуацией», — отметил один из собеседников канала.

Ранее политолог Дмитрий Солонников объяснил, что США с начала года взяли курс на устранение неугодных им правительств. Он напомнил об американской операции в Венесуэле, угрозах в сторону кубинского и иранского руководств.

По мнению эксперта, Белый дом стремится создать в Западном полушарии однородный блок, включающий в себя Кубу, Бразилию и Мексику.