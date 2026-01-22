Белый дом уличили в подготовке к свержению режима на Кубе
WSJ: США начали искать в правительстве Кубы помощников для свержения режима
Команда президента США Дональда Трампа ищет в правительстве Кубы сторонников, которые помогут сместить руководство республики до конца 2026 года. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal.
Белый дом начал активно прорабатывать переворот на Кубе после успеха с военной операцией в Венесуэле и похищения президента Николаса Мадуро.
«Администрация Трампа ищет приближенных к кубинскому правительству лиц, которые могли бы помочь со свержением коммунистического режима к концу года, сообщили источники, знакомые с ситуацией», — отметил один из собеседников канала.
Ранее политолог Дмитрий Солонников объяснил, что США с начала года взяли курс на устранение неугодных им правительств. Он напомнил об американской операции в Венесуэле, угрозах в сторону кубинского и иранского руководств.
По мнению эксперта, Белый дом стремится создать в Западном полушарии однородный блок, включающий в себя Кубу, Бразилию и Мексику.