Россию и США призвали сократить ядерные арсеналы

Гутерриш: Россия и США должны вернуться к сокращению ядерных арсеналов

Россия и Соединенные Штаты должны начать процессы сокращения ядерных арсеналов. С таким призывом выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, его процитировало РИА «Новости» .

«Я призываю Россию и США вернуться к процессу сокращения ядерных арсеналов. Другие государства, обладающие ядерным оружием, должны последовать этому примеру», — отметил генсек ООН.

По словам Гутерриша, разоружение и нераспространение ядерного оружия являются двумя сторонами одной медали. Он добавил, что ядерное оружие представляет для человечества «огромные экзистенциальные риски», но мир не приблизился к его уничтожению.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее назвал безответственными изменения в ядерной доктрине России. Президент Владимир Путин накануне объявил о внесении изменений в документы о политике ядерного сдерживания.