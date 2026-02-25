США расширили санкционный список против Ирана

Соединенные Штаты расширили санкции против Ирана. Информацию об этом опубликовала пресс-служба американского Министерства финансов.

США распространили ограничительные меры еще на 20 физических и юридических лиц, а также 12 судов.

Компании, против которых будут действовать рестрикции, зарегистрированы не только в Иране, но и в Турции, Панаме, ОАЭ и других государствах. Многие из предприятий связаны с морскими перевозками.

Ранее стало известно, что Иран поставил условие Соединенным Штатам по ядерной сделке. Снижение уровня обогащения урана до 60% иранскими специалистами произойдет, если американская сторона снимет все санкции.