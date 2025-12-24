США рассекретили полные стенограммы разговоров Путина и Буша

Речь идет о трех беседах лидеров, которые состоялись в 2001, 2005 и 2008 годах. Эти записи раскрывают основные моменты их отношений, уделяя особое внимание геополитическим разногласиям, которые впоследствии привели к кризису в российско-американских отношениях.

На первой встрече в Словении в 2001 году, несмотря на дружелюбный тон, Путин сразу выразил беспокойство по поводу расширения НАТО на Восток. Он отметил, что продвижение альянса к границам России вызывает серьезные опасения в Москве, особенно когда речь идет о бывших советских республиках. Эти вопросы стали центральными в переговорах между странами на протяжении последующих лет.

К 2005 году, после «оранжевой революции» на Украине, отношения между странами стали напряженнее, но оставались конструктивными. Буш был встревожен усилением американского влияния в СНГ, тогда как Путин старался убедить его в мирном характере ядерного сотрудничества с Ираном.

