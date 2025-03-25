Россия готова к возобновлению Черноморской инициативы при условии, если США прикажут Украине прекратить боевые действия в акватории. Об этом в эфире Первого канала заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя итоги российско-американских переговоров в Эр-Рияде.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россию волнуют продовольственная безопасность стран Африки и глобального Юга, которые сильно страдают от развязанных странами Запада игр.

«Мы хотим, чтобы рынки зерновых и удобрений были предсказуемы, чтобы нас никто не пытался лтвадить, не только потому, что мы хотели получить законную прибыль в честной конкурентной борьбе, но и потому, что беспокоимся о положении с продовольственной безопасностью в странах Африки» — заявил Лавров. Он подчеркнул, что доверять украинскому лидеру Владимиру Зеленскому российская сторона не может. Поэтому для возобновления Черноморской инициативы нужны четкие гарантии со стороны США, которые могут отдать приказ главе киевского режима.

Наши американские партнеры этот сигнал восприняли. Они поняли, что только Вашингтон может добиться положительных результатов в прекращении терактов, прекращении обстрелов энергетической инфраструктуры, не связанной с военно-промышленным комплексом. Сергей Лавров глава МИД России

Министр напомнил, что в рамках действующей в 2022 и 2023 годах зерновой сделки ни одно из требований России по снятию ограничений на поставки сельхозпродукции не реализовалось. Вместо этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш занимался поиском обходов введенных санкций, что неприемлемо. «Наши переговорщики напомнили обо всей этой истории американским коллегам. И сказали, <…> что, мы хотели бы, чтобы на этот раз никаких двусмысленностей не было», — подчеркнул Лавров. Россия вышла из зерновой сделки 17 июля 2023 года. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что на такой шаг власти страны пошли, потому что большая часть договоренностей, касающихся российских требований остались не реализованы.