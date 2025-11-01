США провели испытания беспилотника F-44A

ВВС США провели первый полет беспилотника YFQ-44A, созданного в рамках программы Collaborative Combat Aircraft (CCA) компанией Anduril. Об этом сообщил офис министра ВВС Троя Мейнка в соцсети X.

По данным пресс-службы, испытательный полет показал прогресс в реализации программы и дал точные данные, необходимые для того, чтобы программа поставляла вооружение в нужном объеме и с необходимой скоростью. В офисе также подчеркнули, что конкуренция ускоряет инновации и темпы поставок.

В октябре американская компания Auterion сообщила о создании совместно с Украиной дрона Artemis ALM-20 с дальностью до 1 600 километров и полезной нагрузкой до 40 килограммов. По данным производителя, система использует бортовой компьютер Skynode N и визуальную навигацию Auterion, что позволяет поражать цели с высокой точностью даже при сбоях спутниковой навигации.