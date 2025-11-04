США проведут плановое испытание МБР Minuteman III 5 ноября

США 5 ноября проведут испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевого заряда. Об этом сообщила пресс-служба базы Ванденберг в штате Калифорния.

Испытание состоится с 10:01 до 16:01 по московскому времени. МБР Minuteman III поднимется в небо северной части базы.

Отмечается, что испытание плановое, а график составили годы назад. Целью испытаний обозначили проверку эффективности системы вооружений.

Первые ракеты серии Minuteman III из одноименного семейства разработали в конце 1960-х годов. На вооружении США они находятся с 1970-х. Ракета может нести ядерный заряд.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе приказал Пентагону начать испытания ядерного оружия. Министр энергетики Крис Райт позднее уточнил, что речь о проверке компонентов, необходимых для атомного взрыва.