США просчитались в операции против Ирана

Журналист Юнашев: США допустили много просчетов относительно операции в Иране

В интернет утекло фото, на котором президент США Дональд Трамп кричит на министра войны Пита Хегсета. Корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев порассуждал, есть ли у главы Белого дома повод для такого поведения.

По его словам, США действительно во многом просчитались касательно операции в Иране, но не все недочеты входили в зону ответственности Хегсета. В частности, ошибочной оказалась ставка на воздушную часть операции — она не принесла нужного результата, к наземному вторжению американские военные не готовы.

Пентагон сильно недооценил решительность и психологический настрой властей Исламской Республики. Гибель верховного лидера страны Али Хаменеи не сломила Иран — с точки зрения Юнашева, совершенно предсказуемо.

«Впрочем, я неоднократно замечал, что американцы почему-то игнорируют культурные особенности и менталитет других стран», — добавил журналист.

Против США и Израиля сыграло и попадание в школу для девочек «Шаджаре Тайебе» в городе Минаб.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху рассмеялся на вопрос, втянул ли он Трампа в боевые действия.