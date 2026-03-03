Нетаньяху рассмеялся в ответ на вопрос, втянул ли он Трампа в войну

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху рассмеялся в ответ на вопрос, втягивал ли он президента США Дональда Трампа в боевые действия против Ирана. Он дал эксклюзивное интервью ведущему телеканала Fox News Шону Хэннити.

«Как человек, который дружит с Трампом более 30 лет, хочу сказать, что никто не может никуда его втянуть», — добавил журналист.

Однако он отметил, что хочет узнать мнение Нетаньяху.

Ранее в том же интервью израильский премьер заявил, что он и Трамп вместе спасают мир от иранской ядерной угрозы. По его словам, если Исламская Республика получит баллистические и межконтинентальные ракеты, она станет опасностью для всего человечества.