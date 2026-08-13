Гросси признал медленную смерть ООН

ООН медленно умирает и утрачивает свою значимость как международная организация. Об этом газете Financial Times заявил кандидат на пост нового генсека и действующий глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Думаю, что речь идет о медленной смерти. ООН утрачивает актуальность, не вносит существенного вклада в разрешение кризисов и межгосударственных войн», — подчеркнул он.

Гросси признался в разочаровании результатами работы ООН по борьбе с климатическими изменениями и социальным вопросам. Он обратил внимание на глубокий финансовый кризис организации.

«После 30 лет бесконтрольного расширения амбиций ООН столкнулась с финансовой черной дырой из-за того, что ключевые доноры начали резко сокращать финансирование. Бюрократия нуждается в радикальной чистке», — заключил глава МАГАТЭ.

Полномочия нынешнего генсека ООН Антониу Гутерриша заканчиваются 31 декабря 2026 года.

Ранее в ООН пожаловались на нехватку денег из-за отсутствия взносов США и Китая.