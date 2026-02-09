США продадут Армении ударные дроны и вложат инвестиции в АЭС

Вэнс и Пашинян подписали договор об американских инвестициях в АЭС

Армения и США договорились о совместной работе в области мирного использования ядерной энергии. С таким заявлением по итогам переговоров с американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом выступил премьер-министр республики Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что в ходе встречи подписал договор, который откроет путь для американских инвестиций и привлечет безопасные инновационные технологии.

«Этот договор откроет новую страницу в углублении энергетического партнерства между Арменией и США и способствует диверсификации энергетических ресурсов», — привело заявление Пашиняна издание News.am.

Премьер-министр добавил, что в ходе переговоров также подписал соглашение о покупке Арменией американских ударных беспилотников V-BAT.

«Эта сделка, осуществленная в рамках программы внешних военных продаж США, станет основой для дальнейшего расширения сотрудничества, — добавил Пашинян.

Джей Ди Вэнс пояснил, что речь идет о покупке беспилотников на 11 миллионов долларов. Кроме того, Соединенные Штаты вложат более девяти миллионов долларов в ядерную энергетику республики. Американские власти также выдали разрешение компании NVIDIA на открытие в Армении своего производства чипов.

«Это чипы, которых нет и не может быть в большинстве стран мира. Сейчас они будут производиться здесь, в Армении, благодаря лидерству премьер-министра», — подчеркнул Вэнс.

Вице-президент США прибыл в Ереван в понедельник, 9 февраля. В ходе поездки по странам Закавказья он проведет встречу с лидерами Армении и Азербайджана для обсуждения мирного договора и строительства железной дороги «Маршрут Трампа», которая свяжет основную часть Азербайджана с эксклавом Нахичевань через Сюникскую область Армении.

В середине января Никол Пашинян заявил, что строительство железной дороги невозможно без участия России, так как участки проходят через зону ответственности российских пограничников, а часть линий находится в концессии РЖД.