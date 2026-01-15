Пашинян обратился к России по вопросу железной дороги в Азербайджан и Турцию

Вопрос восстановления железных дорог в Турцию и Азербайджан должна решить Россия. С таким заявлением выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что обсуждал тему с президентом России Владимиром Путиным и теперь ждет ответа.

«Что касается сроков, то после совместного заявления о рамках реализации „Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания“ (TRIPP), есть желание, чтобы это было сделано сейчас», — привело заявление Пашиняна агентство ARKA.

Глава правительства Армении подчеркнул, что вопрос требует срочного решения.

Участок железной дороги, о котором идет речь, проходит через зону ответственности российских пограничников, а часть линий находятся в концессии входящей в РЖД Южно-Кавказской железной дороги.

В минувший вторник, 13 января, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне согласовал рамочную программу

TRIPP. Он предусматривает создание железнодорожной и автомобильной инфраструктуры для соединения основной части Азербайджана с его эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой — через Сюникскую область Армении.

По итогам работ коридор станет частью Транскаспийского маршрута, пролегающего через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию Турцию и страны Европы. Управление им отдадут компании TRIPP Development, 74% акций которой получат США на срок до 49 лет.

Армения и Азербайджан согласовали меморандум по реализации проекта TRIPP в конце июля прошлого года при посредничестве США. Документ предусматривает, что дорога останется в собственности Армении, но под управление американской компании.