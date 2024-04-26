США призвали снять санкции с китайских компаний | 360°

Мир 26 апреля 2024, 12:57 США призвали снять санкции с китайских компаний МИД КНР призвал США снять санкции с китайских компаний РИА «Новости»

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Властям США следует прекратить делать ложные заявления о якобы избытке производственных мощностей КНР и снять сакционные ограничения с китайских компаний. Об этом на встрече с государственным секретарем США Энтони Блинкеном сказал министр иностранных дел Китая Ван И.

«США принимают меры по давлению на Китай в научно-технической и торгово-экономической сферах. Это блокада и сдерживание, а не честная конкуренция. Это создает риски, а не устраняет их», — заявил он.

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Глава дипломатического ведомства добавил, что США нужно на деле показать, что они не хотят сдерживать экономическое развитие Китая и его научно-технический прогресс.

«США нужно снять незаконные санкции с китайских предприятий, перестать лгать о теории избытка производственных мощностей КНР и отказаться от нарушающих правила ВТО дополнительных таможенных пошлин», — подчеркнул Ван И.

Ранее Китай указал на постоянное подавление законных прав страны.