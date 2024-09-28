Политолог Михайлов связал призыв разведки США не бить по РФ с ядерной доктриной

Властям США нужно прислушаться к предостережениям своей разведки от ударов по России дальнобойным оружием. Об этом заявил RT политолог Евгений Михайлов.

Американские разведчики предупредили об опасности, которую за собой несет разрешение ВСУ на применение американских ракет для ударов по российским территориям. В том числе прозвучал призыв не отправлять Украине высокоточное современное вооружение.

«Надеюсь, что в США прислушаются. Ведь никто не хочет умирать из-за глупости тех или иных персонажей, которые находятся в состоянии старческой деменции», — отметил политолог.

По мнению Михайлова, властям киевского режима будут и дальше обещать дальнобойное оружие. США затянут конфликт, зная, что он завершится поражением Украины.

Президент Владимир Путин сообщил, что теперь Россия сочтет нападением даже агрессию неядерного государства, если тому помогла страна с атомным оружием. Госсекретарь США Энтони Блинкен позже назвал безответственными изменения в ядерной доктрине России.